Víctor Guzmán, "Si no fuera por el futbol, hubiera caído en drogas"

Víctor Guzmán se encuentra en el ojo del huracán debido a su superación de Chivas por un posible caso de dopaje. La llegada del “Pocho” al Rebaño generó una gran expectativa debido a su trayectoria con el Pachuca, y también por la cantidad que pagaron por él.

En su llegada con las Chivas, el originario de Tonalá reveló a TUDN, que la directiva hizo todo lo posible para que residiera cerca de las instalaciones del club, sin embargo, el atacante prefirió regresar a su tierra natal, un lugar donde vivir entre la violencia y las drogas es algo común.

“Al llegar acá yo dije algo que no saben, que a mí me ofrecieron hotel, me ofrecieron todo para que buscara casas aquí cerca y les dije que no, que quería estar con mis papás en Tonalá, no me importa que haga una hora de camino”, comentó el futbolista el pasado 8 de enero.

"Si no hubiera tenido la oportunidad de jugar futbol, de trascender, pienso que hubiera caído en drogas, en cosas de mafia", explicó y enfatizó que quiso vivir en Tonalá para mostrar que la gente de dicha zona popular puede alcanzar el éxito, además de tener la intención de apoyar al desarrollo.

El "Pocho" Guzmán fue separado de las Chivas debido a los problemas de dopaje que presenta y, por el momento, se perderá el Clausura 2020.