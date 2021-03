A veces también es bonito defender: Hernán Cristante

Hernán Cristante sabía que Toluca tenía que sumar como fuera, no tenía que perder. Así mandó a su equipo al campo del Universitario y no sólo no perdió, sino que salió con la victoria frente a Tigres. “A veces es bonito defender”

“Fue un partido apretado, duro, difícil de jugarlo Cambiamos un poco el planteamiento y dio resultado Hay muchas cosas que trabajar y cambiar, pero me quedo con la actitud del equipo, ante un rival que juega muy bien y que se antojaba muy complicado de vencerlo”.

Lo importante era “no perder pero buscar ganar. En la media amontonamos un poco más de gente, y los que jugaron de inicio y los que entraron de cambio jugaron muy bien, eso pone cierta paridad. Con estos juegos en siete días se antojaban los cambios. Estamos construyendo a un equipo y vamos bien. Sí, nos faltó un poco más de juego, pero el rival no te deja. Los tres puntos son valiosísimos, y eso hay que tenerlo bien en cuenta”.

Las formas importan para el argentino, “a veces también es bonito defender, hoy lo teníamos que hacer de cierta manera. Jugamos con un modelo de juego un poco diferente al que veníamos trabajando”.

Los Diablos rompieron una racha de diez juegos sin ganar de visita: “La rompimos y no es trascendental n la historia, es un número. Lo trascendente es que se ganó en una cancha sumamente difícil, eso es lo importante de hoy. El equipo tiene un gran funcionamiento a la ofensiva, pero necesitamos mejorar y ser más puntuales. Hay que buscar muchas más variantes”.

En este juego debutó Alfredo Saldívar en el torneo: “Luis García podía jugar, a pesar que traía un golpe, pero le dije que descansara para ver a Alfredo”.