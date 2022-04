Ignacio Ambriz aclara. "No me he peleado nadie".

Todo esto por la sacudida que dio en el club al mandar a la tribuna a veteranos como Angulo, y darle oportunidad a los jóvenes.

"Han dicho que me peleo con jugadores, pero no me he peleado con nadie. Soy directo y eso molesta. Me contratan para tomar decisiones y ver a los jóvenes. Tenemos tres juegos aceptables. Y a los que no están, les digo, no te quites, no te pongan, y no es personal".



#Video Así festejó el público el empate del Toluca pic.twitter.com/yPUYp30aVK — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 10, 2022

Los que no han jugado, asegura, no están descartados, "para mí no hay jerarquías, trabajan en la semana y en el partido es el examen".

Sobre el partido, el técnico del Toluca indicó: "Me gustaría que jugarán con esa identidad desde el principio, pero no tengo nada que reprochar.

Enfrentamos a un equipo muy dinámico y nos pesó jugar a media semana, la expulsión nos hizo ser más ofensivos, aunque quedamos desprotegidos".



El empate es lo rescatable: "Vino el gol de Leo y nos vamos pues no satisfechos, no muy contentos. Que más hubiera querido darle a los tres puntos".