Gerardo Martino no ha llamado a Carlos Vela porque el atacante no quiere y Javier Hernández no es convocado por decisión técnica.

Mientras que el Tata alista a Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona, quienes mañana enfrentarán a Corea del Sur, con una gran expectativa para el futuro de la Selección Mexicana, Carlitos y Chicharito no figuran.

“Insistir en el tema de Carlos, no ha cambiado nada, no tengo nada nuevo sobre su caso, y Javier es un futbolista convocable, pero decidí llamar ahora a Raúl, Henry [Martín] y Alan [Pulido], quien se lesionó”, comentó el entrenador del Tricolor, en teleconferencia desde Austria.

Para Martino, no hay que insistir más en Vela, con quien platicó hace un par de años y ha defendido su postura de no vestir la camiseta verde desde entonces.

Mañana, el combinado nacional se medirá ante Corea del Sur, rival que servirá para que Jiménez, Lozano y Corona tengan una conexión, ya que la última vez que jugaron juntos terminó en goleada de 4-0 a favor de Argentina.

“Probablemente, sean los tres jugadores que más expectativas causan en la prensa y a los aficionados. Contar con ellos, siempre es un aliciente e ilusión. En aquella oportunidad [contra la Albiceleste] era la primera vez que venía Jesús y fuimos muy predecibles, muy quietos en sus posiciones y fuimos absorbidos”, explicó el Tata.

El mes pasado, el Chucky no vino por un brote de Covid-19 en el Napoli, y el Tecatito brilló.

Martino también defendió a Rodolfo Pizarro, quien quedó a deber con su desempeño en octubre, y no ha mostrado talento desde que firmó con el Inter Miami de la MLS.

“Los futbolistas pueden venir con un mejor o peor nivel en diferentes convocatorias. Pizarro es un jugador de Selección y tiene nuestro respaldo, nos presenta elementos diferentes en el ataque. En octubre no tuvo su mejor actuación y debemos ajustar, ayudarlo a mejorar”.