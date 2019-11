El Seatte Sounders conquistó este domingo el título de la MLS al derrotar en casa por 3-1 al Toronto con un gol y un pasegol del peruano Raúl Ruidíaz, y un pase preciso para le definición del ariete español Víctor Rodríguez, 15 minutos después de haber entrado en la cancha.

El Sounders, campeón de la temporada de 2016, se fue en ventaja a los 57 minutos con un remate del lateral Kelvin Leerdam a pase de Ruidíaz que tuvo su trayectoria alterada por la intervención de un defensor del Toronto.

El español Víctor Rodríguez aumentó la cuenta a los 76 minutos en una descolgada conducida por el uruguayo 'Nico' Lodeiro.

THIS IS FOR YOU, SEATTLE! pic.twitter.com/LEqrsPbzZt

Al filo de los 90 minutos 'la Pulga' Ruidíaz puso la puntilla en un contragolpe que resolvió con una vaselina al portero. Así firmó su decimoquinto gol en la temporada.

Tres minutos después, ya en tiempo de reposición el delantero Jozy Altidore descontó con un cabezazo tras recibir un centro del creativo español Alejandro Pozuelo.

Los Sounders, flamantes campeones de la Conferencia Oeste, sumaron hoy su segundo título de la MLS Cup en tres finales jugadas, precisamente contra el Toronto, campeón de la Conferencia Este.

Seatlle ganó en la edición del 2016 y Toronto lo hizo en la del 2017.



The goal that sealed the trophy @RaulRuidiazM iced the match with a cheeky finish! #SEAvTOR | #MLSCup pic.twitter.com/SkO0YYyrkz

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) November 10, 2019