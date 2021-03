Sin lucir y sin Giovani dos Santos, el América avanza

La temporada del América va viento en popa hasta ahora. Aunque no hay gran espectacularidad en lo que ofrece Santiago Solari, el equipo marcha en los primeros lugares y su visita a la cancha del estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, será una nueva prueba para ver sus alcances. Pero ante todo esto hay una pregunta que el americanismo se hace: ¿Dónde está Giovani dos Santos? El hijo de Zizinho, el que regresaría al América a escribir páginas de gloria, simplemente se encuentra perdido en la era de Solari; ya no figura y no hay pretextos de lesión o cansancio.

El tres veces mundialista termina contrato, y a este paso se ve imposible que lo renueven. En este torneo, en ocho juegos apenas ha alineado en cinco, para acumular 194 minutos y no ha marcado un solo gol. Pero esto no es nuevo, ha sido una constante de Gio en el América: En el Guardianes 2020, a estas alturas, sólo había jugado un partido, pero ahí tenía el pretexto de una lesión. En el Clausura 2020 jugó ocho juegos; no marcó. Y en el Apertura 2019 jugó nueve partidos y anotó un gol.

Había la esperanza de que un día, Gio superara sus dolencias, su cansancio, y mostrara su mejor versión, pero no... Solari lo tiene olvidado y quizás esto signifique su adiós del América.