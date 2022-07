Santiago Giménez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos.

El jugador mexicano apunta a ser referente en el ataque del cuadro de Rotterdam, lo que no le asusta, y se dice listo para el reto.

“La gente del Feyenoord, el profe (Arne Slot), los preparadores, me han dicho que me han seguido desde hace tiempo, que tienen mucha fe en mí, así que ahora sólo queda que yo haga mi parte y aporte lo que sé y lo que vaya aprendiendo aquí”.



No le asusta la competencia, “sé que aquí no hay nada de privilegios, todos venimos a competir y eso me encanta. Tenía el sueño de llegar a la liga como la holandesa (sic), y ahora que estamos aquí, sólo hay que trabajar”.

El único impedimento que tendrá Santiago Giménez para poder jugar es su visa de trabajo, ya que tiene que completar diversos trámites. “Sí, es una cuestión que sale de mis manos, pero espero que esté lo antes posible”.



La Eredivisie inicia el próximo fin de semana, y el mexicano espera estar listo para participar.

Asimismo, Giménez, indicó que llamó en varias ocasiones a Edson Álvarez del Ajax y a Erick Gutiérrez del PSV, para que le contaran todo acerca de la Liga y el país: “Hablaba mucho con ellos, porque me entusiasmaba estar en la Eredivisie. Edson supo de la noticia, ha sido de gran ayuda, porque me ha dicho que esta liga es extraordinaria", mencionó.

Lee también: Checo Pérez, eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría