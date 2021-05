Real Madrid vs Chelsea. “No es fácil ganar la Champions”: Roberto Carlos

El Real Madrid visita al Chelsea de Inglaterra en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, y un histórico del club merengue como es el brasileño, Roberto Carlos, habló sobre la presión que hay en estos juegos en los que los pequeños detalles pueden cambiar el rumbo del partido.

“En Champions los pequeños detalles pueden hacerte perder un partido, un ejemplo, el PSG no consiguió ganar, el City tampoco ha podido ganar la Champions, ahora está en la final, pero no es tan fácil, somos seres humanos y hay equivocaciones, es difícil decirle eso a la gente porque hay desgaste físico y mental, no es tan fácil ganar la Champions”, mencionó Roberto Carlos.

Por otro lado, para Roberto Carlos, los futbolistas del Real Madrid se merecen un aplauso por estar todavía peleando en una temporada tan “rara” el título de la Liga Española, además de buscar hoy el pase a la final de la Champions.

“Existe detrás de una temporada una planificación, aveces esa no acompaña el trabajo, en el Real Madrid tenemos buenos médicos, fisioterapeutas, pero el tema del Covid-19 afecta mucho en una temporada rara, extraña, aun así estamos bien peleando en la liga y Champions, así que por ahora hay que aplaudirle a los jugadores”.

Por último, Roberto Carlos, tres veces ganador de la Champions League, recordó lo emocionante que es escuchar el himno de este torneo previo a los encuentros.

“La sensación de ansiedad, que llegue cuanto antes el partido, siempre escuchar el himno (Champions League) era y sigue siendo por todo el sonido de lo más emocionante, es una competición increíble, tuve la suerte de jugar 11 temporadas, de ganarla y es increíble, son momentos únicos, el sonido de la champions te concentra más, te motiva”, puntualizó.

Roberto Carlos se mantiene por ahora trabajando en el Real Madrid, equipo en el que consiguió cuatro Ligas Españolas y tres Champions League.

