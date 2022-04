El Puebla vive uno de los momentos más complicados bajo las ordenes de Nicolás Larcamón, las lesiones y la baja de juego en los últimos duelos tienen a los poblanos con cuatro juegos sin conseguir la victoria. Un número que comienza a preocupar al chileno Pablo Parra, mismo que es consiente de la forma tan agónica en la que se les han escapado los resultados.

"Obvio sí, nos enojamos, por qué teníamos los partidos en la mano, y los dejamos ir. Para nosotros el empate es una derrota. El equipo es muy exigente y sabemos que estos resultados, nos tendrían en otra posición en la tabla".



Parra Rubilar aceptó que el partido ante León es de vital importancia para los poblanos, quienes buscarán regresar a casa con las tres unidades y cerrar de la mejor forma la temporada regular. "Los cuatro partidos que nos quedan son importantes. Nos falta un cachito de concentración, esperemos que con León hagamos un buen partido".

Para finalizar, el chileno reiteró el compromiso con la escuadra camotera y aseguró que se verá en la cancha su mejor versión. "Yo me siento bien, en juegos anteriores me sentía cansado, fastidiado por qué no me salían las cosas, pero esto es fútbol, y así son las cosas. Pude darle la vuelta a la página".