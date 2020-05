El argentino Martín Palermo aceptó que tras su paso como director técnico del equipo Pachuca, de la Primera División del futbol mexicano, pensó en encaminar su carrera hacia otro panorama.

“En este último tiempo trabajé mucho la insatisfacción que me causaba ser un entrenador y competir con lo que fui como jugador”, dijo la ex figura del Boca Juniors de su país.

Aceptó que “a veces me sentía frustrado, me decía a mí mismo: si esto no lo voy a disfrutar, mejor me dedico a otra cosa. Me planteé seriamente la posibilidad de dejar de dirigir”.



“Es lindo ser el nueve goleador, hablar de esos momentos, recordarlos, la verdad me emociona, pero sé que hoy soy entrenador y debo diferenciar las cosas. Lo que hice como jugador, ya lo hice, todo lo que conseguí ya está”, declaró a una radiodifusora local.

Por otra parte, reconoció que existe plena conciencia de que el futbol va a tardar en regresar, al menos en Argentina donde se prevé que sea hasta el otro año.

“Me puse en contacto con diferentes entrenadores para saber cómo se estaban organizando con los planteles en este contexto. Hoy uno se mentaliza que el período de vuelta va a ser largo”, sentenció.

