Mi carrera es intachable: Alfonso Sosa sobre su despido del San Luis

Después de la explicación de Alberto Marrero sobre la salida del técnico, en la que dijo que “[Sosa fue despedido] simplemente en incurrir en faltas de respeto con jugadores y en este club no se van a tolerar”.

Sosa dio su versión sobre el caso. “No soy nuevo en este deporte. Mi carrera es intachable. Si alguien tiene valores, que comparto desde mi familia, soy yo”, comentó a ESPN.

El extécnico potosino negó haber llamado “putos” a sus jugadores en una charla técnica”.

“Recibí varias llamadas para preguntarme qué pasó y no sabía qué decir. La gente que me conoce, sabe mi comportamiento. He recibido muchísimos mensajes de apoyo. No sé por qué me despidieron”.