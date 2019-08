Me equivoqué, Boy es mejor DT que yo: 'Chelís'

José Luis Sánchez Solá supo que cometió un error cuando vio su televisor y, ante las constantes preguntas del interlocutor, vio como respondía lo que en ese momento creía correcto: que era mejor entrenador que Tomás Boy.

Las palabras tomaron eco, especialmente porque las hizo horas antes de que su Puebla enfrentara en la cancha del estadio Cuauhtémoc al Guadalajara, el equipo que dirige Boy, del que también se refirió como “el mayor saboteador del futbol mexicano”, debido a que creía que cometía errores puntuales cuando estaba al borde de amarrar un gran resultado.



Ahora, Sánchez Solá atiende la llamada de EL UNIVERSAL Deportes y habla de Boy, de la forma del juego del Puebla y de la responsabilidad que tiene un técnico en el futbol mexicano.

¿Por qué considera que Boy es mejor entrenador que usted?

La experiencia. Tomás tiene mucho más experiencia que yo, más partidos dirigidos, más tiempo en el futbol mexicano. Me equivoqué al pensar que era diferente. Cuando vi la entrevista me di cuenta que me cometí una equivocación al haber dicho lo que dije. Tomás es mejor entrenador que yo.

La respuesta de Boy ante André-Pierre Gignac, ¿es parte del personaje de Tomás frente a la prensa o es parte de su personalidad?

No creo que su reacción sea fabricada ¿Me sorprendió? No, no me sorprendió, porque la personalidad de Tomás siempre ha sido así.

¿Los títulos definen a un buen entrenador?

No, no necesariamente.

Entonces, ¿qué define a un buen técnico?

Si trasciende socialmente. El que puede orientar a un grupo de jugadores a hacer lo correcto, también el que permite que el público tenga un momento de esparcimiento. A veces se nos olvida que el futbol en México forma una parte muy importante del país, porque permite distraer, divertir a cerca de 60 millones de personas, que son las que aproximadamente les gusta el futbol en el país. Esa también es labor del técnico: divertir a la gente.

¿Usted ha cumplido con esas cualidades?

Sí. Afortunadamente no tengo ningún jugador que haya entrenado que sea un violador… En cuanto a que mi equipo dé espectáculo, lo da. Tengo una plantilla de jugadores muy competitiva y que da espectáculo, especialmente en el ataque.

¿Cómo describiría a su equipo?

Una escuadra que tiene defensas con buen pie, que permiten salir al equipo con el balón controlado. Es algo que no había tenido en ninguna otra plantilla en mi carrera como entrenador. A partir de media cancha somos un equipo directo, que le gusta llegar rápido al área rival. Mientras que en la defensa bajamos y defendemos todos. Nos matamos todos.

¿Y a Chivas, cómo describirlo?

Es el equipo con mayor dinamismo en el futbol mexicano. Esto tiene una raíz y se debe a su política autoimpuesta de no contratar jugadores foráneos. Todo eso lo lleva a tener elementos jóvenes, rápidos, que son difíciles de derrotar. Aunque también es verdad una cosa: Chivas no tiene los mejores jugadores mexicanos, debería de tenerlos, pero no los tiene.

¿Hay algo en que haya trabajado específicamente para enfrentar a Chivas?

Sí, la táctica fija. Debemos de estar muy atentos en las dos áreas, porque cuentan con buenos rematadores. No sólo sus delanteros, también sus zagueros son peligrosos. Pero nosotros también tenemos buenos argumentos para competir por ese medio.