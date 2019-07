Marco Fabián rompe con su sequía goleadora

Marco Fabián rompió con su sequía goleadora de poco más de tres meses, con el Unión de Filadelfia de la Major League Soccer.

El medio ofensivo mexicano se encargó de abrir el marcador frente al Orlando City, con un rematede cabeza, apenas a los tres minutos de iniciado el cotejo en el Talen Energy Stadium.

La última vez que Fabián de la Mora anotó fue el 31 de marzo pasado, en el triunfo de su escuadra sobre Cincinnati (2-0).

En total, Marco lleva tres anotaciones para su equipo ennla MLS; sin embargo, su irregularidad por lesiones lo dejaron fuera del llamado final con la Selección Nacional, en la disputa por la Copa Oro 2019.



Crisscross and a lil flick has the Boys in Blue up early!#PHIvORL 1-0 | #DOOP pic.twitter.com/ZMPlM48upo

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) 7 de julio de 2019