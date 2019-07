Realmente le duele tener que cambiar de Nido. Agustín Marchesín, en lugar de disfrutar sus últimas horas en la institución crema, sufre.

Como siempre, con todo lo que tiene que ver con el América, Televisa acaparó las horas previas con el portero argentino para todo tipo de contenidos de despedida, ahora que se marcha al Portugal, con el Porto.



Pero, justo en la entrevista más importante para recapitular sus mejores momentos, cortó la entrevista de tajo.

No por enojo o indignación. Apenas en tres minutos frente a la cámara, Marche simplemente no pudo continuar hablando. A punto de las lágrimas decidió quitarse el micrófono y no continuar.

Quitarse las plumas duele, sin importar que adelante hay un futuro de Liga Portuguesa y Champions League.

Entre lágrimas, Agustín Marchesín dio su última entrevista como americanista antes de partir al Porto. pic.twitter.com/gPpRv4I6Ik — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) July 31, 2019

