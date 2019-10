Miguel Herrera lamentó que la crisis económica del Veracruz haya golpeado al gremio futbolístico del país y recordó que él también padeció los adeudos de los jarochos, pero en otra administración.

"Desafortunadamente (el problema de Veracruz) no es de este torneo, es algo que no debería pasar en ningún futbol, pero bueno, se tendrá que lidiar con eso y ojalá que se arregle lo más pronto posible", expresó el estratega del América.

Asimismo, el Piojo fue crítico con aquellos jugadores que no levntaron una controversia con la Federación Mexicana de Futbol, respecto al adeudo de sus salarios.



"No estuve tan metido en el tema ahorita, pero por lo que escuche en las conferencias, no ha habido controversia de los jgadores, lo experimenté en Veracruz (en el 2008), pero fui y puse mi controversia... Espero se arregle para los muchachos", atizó el técnico de las Águilas.

Durante el Clausura 2008, Herrera dirigió 14 partidos con los Tiburones Rojos.