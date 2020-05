Aunque parece que los futbolistas son inalcanzables en redes sociales o tiro al blanco de críticas, algunos tienen sus límites para soportar lo que usuarios suelen escribir de ellos, como Ángel Zaldívar.

El delantero del Puebla no permitió la burla de un blogger, que publicó en Twitter: “¿Quién es @AZaldivar_ y por qué no me está sirviendo un café?”.

Entre la ola de comentarios por parte de los usuarios, Zaldívar le dio la vuelta:



“Hola Raúl, soy Ing. Industrial y jugador de futbol que ama lo que hace. El día que gustes te sirvo un café y me cuentas quién eres y qué haces porque yo tampoco te conozco, no entiendo cómo una persona con tu audiencia usa esa frase para sentirse superior”, replicó el ex del Guadalajara y Monterrey

Hola Raúl, soy Ing. Industrial y jugador de fútbol que ama lo que hace. El día que gustes te sirvo un café y me cuentas quien eres y qué haces porque yo tampoco te conozco, no entiendo cómo una persona con tu audiencia usa esa frase para sentirse superior. https://t.co/ZUcd6DKGJt — Ángel Zaldivar (@AZaldivar_) May 2, 2020

Antes del parón de actividad en el Clausura 2020, por la pandemia de coronavirus, Zaldívar dejó un registro de dos anotaciones , a lo largo de nueve cotejos (ocho e titular).

La respuesta también generó cientos de reacciones de los usuarios a la famosa red del “pajarito azul”, que aplaudieron el sutil mensaje de Zaldívar, quien también ha portado la playera de la Selección Mexicana.

