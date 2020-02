Ricardo Ferretti y los Tigres no han tenido un buen arranque de torneo, pero las críticas han crecido debido al buen acciones de Leonardo Fernández, atacante uruguayo cuyos derechos federativos pertenecen a los felinos, pero que está prestado en Toluca.

Todos se preguntan, ¿por qué los norteños cedieron a este jugador?

Ferretti lo toma con calma, y explica a su manera: “Lo que queremos es que le vaya bien y si le va bien es porque el jugador está cumpliendo un proceso, hay la posibilidad de venderlo, repatriarlo, todo es positivo”, dijo.

Leer también: ¿Qué significa el grito de Shakira en el Super Bowl?

Así que no quiere que le vaya mal en los Diablos Rojos: "¿Cuántos jugadores de nosotros están en otros equipos jugando bien? Si son de nosotros y los prestamos, pues sería ilógico desearle que les vaya mal”.

Sobre el inicio del torneo, donde los Tigres acumulan cuatro puntos en cuatro juegos, aseguró que no le preocupan los números del presente: “Hay que seguir trabajando, no veo otra cosa, si ganamos mi función es trabajar, exigir y si no ganamos, igual, no cambio por el resultado”.

No hay nadie a quien culpar: "Ellos (los jugadores) buscan hacer las cosas que yo les pido y si las cosas no salen yo tengo que asumir la responsabilidad, para eso estoy. La responsabilidad mayor es del entrenador".

También te puede interesar: Los memes del Super Bowl LIV

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram