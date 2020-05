Miguel Herrera tiene en su radar únicamente dos opciones: renovar con el América o probar suerte en el Viejo Continente. El ‘Piojo’ sigue sin hacerlo con las Águilas, pero se encuentra en negociaciones.

“Todavía no tengo contrato, no puedo armar algo que todavía no está en mis manos. Seguimos negociando y en pláticas con Santiago Baños”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El ‘Piojo’ ya hizo historia con los de Coapa, pero quiere aumentar su legado azulcrema. Miguel Herrera quiere ser un “Sir Alex Ferguson como en el Manchester United o un ‘Tuca’ Ferretti con los Tigres en el cuadro de los emplumados”.

Sobre su deseo de ir a Europa para poder dirigir, el ‘Piojo’ aceptó que es un objetivo que tiene; sin embargo, descartó un acercamiento con algún equipo. Para el estratega, falta mayor éxito de los técnicos mexicanos en el extranjero para que sean vistos.

“No ha pasado nada trascendental con selección o un equipo que gane un Mundial de Clubes. Cuando nos den la oportunidad seguramente voltearán más a México”, aseveró.



En los últimos días han sonado rumores que colocan a Mauro Quiroga, delantero del Necaxa, en la órbita del América, pero no aceptó los rumores.

“Tenemos 12 extranjeros, el torneo lo iniciamos con 11. Además te repito, yo no tengo contrato todavía”, señaló.