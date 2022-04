Miguel Herrera y sus Tigres enfrentarán al América en la Jornada 16, pero antes de hablar de este partido, el 'Piojo' reconoció que ya le llegó una multa luego de haber explotado con el arbitraje tras el partido ante Necaxa.

"Sí. Llegó una multa, eso ya lo hablaremos internamente con el equipo", dijo el entrenador del equipo de la UANL.

Eso sí, Herrera insiste en que no habló mal del arbitraje, sólo de la mala decisión que tomaron en la jugada que evidenció en conferencia de prensa. "No hablé mal del arbitraje, reitero, no dije que el arbitraje era malo, dije que había sido una mala decisión; en ningún momento le eché la culpa al árbitro, pero hay una herramienta que nos puede ayudar a todos".



El DT de los Tigres volvió a insistir en que deben mejorar los pequeños detalles que les han costado partidos, tal como les pasó ante el Necaxa. "Me ocupa lo que pasa con los Tigres. Tenemos que trabajar en las pequeñas distracciones para que no ocurra, si esas te pasan en Liguilla te pueden dejar fuera".

Las Águilas, que desde la llegada de Fernando Ortiz tuvieron un cambio y mejora en resultados, son el siguiente rival del conjunto felino en la recta final del torneo regular del Clausura 2022.

Miguel sabe que son un gran equipo, pero que pese a su pasado, hoy lo que a él le interesa es que Tigres saque la victoria.

"El América es un plantel vasto, cambió de entrenador y eso hace que se renueven las ideas, con el plantel que tienen era normal que iba a levantar", dijo el 'Piojo', que muchos años estuvo al frente de los azulcrema.



Por último, a Miguel Herrera se le cuestionó sobre Sebastián Córdova, a lo que respondió: "Mi idea la conoce, trabajó conmigo en el América. Seguiremos trabajando con él la adaptación al grupo. Está mostrando que tiene gran calidad y destellos de gran jugador".

