Henry Martín deja ver que es feliz con su romance en el Club América y no dudó en lanzar un rotundo “no” al Guadalajara, equipo que lo habría pretendido en reiteradas ocasiones.

“Es muy difícil hablar de esta situación, porque son clubes grandes, pero es el archirrival, es difícil que un jugador piense en irse allá (al Guadalajara). Uno ama este club y quiere darle todo… No piensa irse allá”, respondió el delantero en caso de los tapatíos lo busquen. “Mi respuesta sería no”.

Tan envuelto está con el azulcrema que Henry presumió sus expectativas con la dupla que formará con el uruguayo Federico Viñas.

“Lo considero un delantero muy importante para el equipo, es nato lo que tiene, es como lo que me sucedió, de la nada sale y le dan la oportunidad y la aprovecha, tiene hambre de ser alguien, su calidad como jugador y persona hace que seamos buenos compañeros desde el primer momento juntos, no somos egoístas, todo eso hace que la dupla sea mejor, esperemos que en este torneo nos vaya mejor, que no salgan las lesiones, el torneo pasado veníamos haciendo bien las cosas”, explicó durante una videoconferencia en las redes sociales de las Águilas.

Sobre sus proyectos, el goleador confirma que seguirá a la caza de un lugar en la Selección Mexicana y que América será un trampolín ante la competencia interna de mexicanos que militan en Europa.

“Claro (pienso en Selección), es muy motivante ser delantero de club América y competir por un puesto en la selección. Al contrario, la competencia es sana (con los que juegan en el futbol europeo), es intensa y fuerte, pero que hace mejores a los que queremos estar, es subir nuestro nivel”.

Además, el atacante yucateco aseguró que está enfocado y entusiasmado por arrancar la pretemporada en las instalaciones del Nido de Coapa, luego de que las Águilas confirmaron su retorno para el próximo 15 de junio.

“Nos tenemos que adaptar, nos cayó de sorpresa la cuarentena, adaptarnos como en los entrenamientos vía Zoom. En diciembre pasa lo mismo, no hay tanto tiempo de pretemporada y debemos estar listos, algo similar es ahora: pocos entrenamientos y sin trabajo en playa, pero con los trabajos de Giber (Becerra) estaremos más que listos.

“Espero ya la vuelta a los estadios, compartir con la afición, ansiosos por regresar a jugar. Ya el lunes nos presentamos por grupos, todavía no nos definen bien los horarios”.