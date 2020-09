Hace más de una semana el portero titular del Querétaro, Gil Alcalá, sufrió un desmayo en el vestidor del equipo al término del partido ante Toluca de la jornada 8 debido a que en el juego tuvo un fuerte choque de cabezas con un jugador rival.

Después de lo sucedido, el guardameta aceptó que tuvo molestias durante el partido y lanzó un mensaje a la Liga MX para que implementen un protocolo para los golpes en la cabeza y que en ocasiones provocan conmociones cerebrales.

“Me sentía mal, pero no era que me impidiera seguir jugando. Fue un golpe en la cabeza, que siempre es doloroso y siempre te saca un poquito de onda. Creo que lo que me terminó llevando al hospital fue toda la situación, el estrés que había vivido en días pasados, que el equipo haya goleado y obviamente el golpe, poder llegar al vestidor y disfrutar un triunfo. Todo se juntó y terminé con una situación complicada después del golpe”, manifestó Alcalá en entrevista para ESPN.

El futbolista de los Gallos Blancos estuvo 48 horas bajo observación, en las que se le realizaron algunos estudios como tomografías y radiografías.



Después fue dado de alta y estuvo en forma para jugar contra Chivas en la jornada 9, donde incluso atajó un penalti, sin embargo, a Gil Alcalá nunca se le ejcutó algún protocolo para descartar una conmoción cerebral, situación que ha puesto en problemas a ligas como la NFL.

“El tema de un golpe en la cabeza siempre será delicado. Nosotros como futbolistas debemos aceptar que si se implementa un protocolo se tenga que poner dentro de la cancha y entenderlo, porque obviamente nadie quiere salir de la cancha. Después de haberlo vivido, yo creo que es una situación donde sí se tienen que tomar cartas en el asunto. Sé que la liga está pensando en eso, que la liga va a establecer pronto ese protocolo”, puntualizó.