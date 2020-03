Circula en redes sociales un video en donde una mujer, de nombre Giovanna Valdatti, acusa el jugador del Atlas Luciano Acosta, de mandar a algunas personas a robarle su celular para de esta forma borrar las fotos y videos en donde se revela que ambos mantenían un romance.

En el video la mujer acusa que Acosta quiso ocultar la relación y que en ese mismo momento mandó a alguien a amenazar la de que no revelará nada. "Estaba distraída y en eso se me acerca un señor y me jala y me dice pen.. no digas nada porque te meto un ta... y me decían el jugador de Atlas que te estás cog... Y el único jugador de Atlas que me estoy cog... se llama Luciano Federico Acosta, es tan obvio porque antes de quitarme el celular me hicieron borrar todas las conversaciones y fotos que tenía".

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos #laperradita pic.twitter.com/iTapsuyKwr — Bunburyfan (@Bunburyfan8) February 28, 2020

Agregó que además del celular le quitaron " diez mil pesos. Y no se vale Luciano, podías venir a pedirle bien en lugar de mandar a esstás personas. Y mejor les hubiera dicho que me mataran porque si pensabas que que con eso me ibas a callar, pues no. Yo no soy cobarde como tú. Lo hago público por aquí porque voy a ir a levantar un acta", dijo la afectada.

Giovanna Valdatti es modelo y nieta del ex jugador de los Zorros, Eduardo Valdatti. Se habla de que al futbolista ya se le busca por estos hechos.