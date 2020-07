Nicolás Freire, defensa de los Pumas, aseguró que el tema de la reestructuración en los sueldos no se reflejó sobre la cancha, contrario a lo que señaló hace unos días su compañero Andrés Iniestra, que esperaba pronto el arreglo con la directiva, para “concentrase en lo futbolístico”.

“Estamos resolviendo el tema, no hemos concretado lo que se va a definir”, dijo Freire en videoconferencia, al tiempo que respondió a las críticas de los aficionados, que relacionaron el tema salarial con el rendimiento contra el Toluca (0-0), en la Copa por México.

“Con lo otro, ¿por qué mentir?, nos difaman, somos jugadores profesionales, nos debemos al la institución, este tema no implica que dejemos de ser profesionales, es una falta de respeto hacia nosotros si la gente piensa en eso”.

En la misma línea, el central reiteró su molestia y apuntó en que los extranjeros de la plantilla fueron los primeros en aceptar el ajuste de sueldos, debido a los estragos de la pandemia de coronavirus.

“Molesta… Es un tema global y que pega por igual al América, Tigres, otros clubes, que se entienda que es algo económico, pero no cambia el objetivo. Los extranjeros de ahora y los que estaban antes fuimos los primeros en aceptar la diferencia de salario, todos estuvimos de acuerdo, sería irracional que no entendiéramos la situación. No es cierto (que nos pusimos). Sin duda, este golpe que recibimos también preocupa a la gente que arregla la cancha, jardineros, masajistas, utileros, es un golpe a todos y tratamos de apoyarnos”.

Sobre su futuro con Club Universidad, luego de los rumores que lo colocaban en las filas de Rayados, el argentino lo aclaró.

“No (hay planes de cambiar el rumbo), mi casa es acá, la directiva ha hecho un gran esfuerzo, el esfuerzo por formar este plantel. Estamos arriba del barco, tenemos un objetivo que me inculcaron: ir por la octava.

“Del Monterrey me enteré por mis compañeros, un día me dijeron que si tenía posibilidad de ir a Monterrey. Mi representante no estaba al tanto, son rumores que se dieron, vengo seis meses sin jugar, jugué uno y medio con Tigres y América, entonces sería difícil que venga una propuesta por mí en ese caso, como lo dije antes, mi cabeza está al cien en Pumas y en este grupo lindo”, atizó.