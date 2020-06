Daniel Álvarez, el “Fideo”, nuevo refuerzo del Puebla, asegura que el cambio de equipo, es lo más importante que le ha pasado en su carrera: “MI ciclo en Necaxa, ya había terminado”.

El volante, en conferencia de prensa, mencionó: “Se me da la oportunidad de venir a puebla y yo encantando de un reto importante en mi carrera, espero me vaya bien.

Para el “Fideo”, no hay pretextos para no rendir: “Me trajeron como refuerzo, es el Paso que esperaba en mi carrera, mi consolidación como jugador, y si el cuerpo técnico me lo permiten, tomar un rol más importante aquí en Puebla y soñar con un campeonato”.



Aceptó que la pandemia “nos afectó a todos, creo que en los futbolístico un poco más, trataremos de ponernos a punto”.

Sobre la ausencia de gente en los estadios, dijo: “Este deporte se vive mucho de la gente, será triste que no haya público, pero estamos bajo las órdenes de salubridad, y debemos de mantener la distancia, todos”.

