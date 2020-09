Loa Jornada 9 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX se reanuda este miércoles 9 de septiembre con cuatro partidos que harán que los aficionados se mantengan al filo de la butaca.

A continuación te damos los detalles de los duelos de esta tarde:

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

León vs Tigres

Igualaron los 2 recientes encuentros en Liga MX (0-0 y 1-1, en 2019). Además, empataron en los últimos 3 cruces en el Estadio León. Tigres lleva 8 partidos sin caer ante León (3PG-5PE) y es el equipo que más veces abrió el marcador (6) en el Torneo Guardianes 2020. León presenta la valla menos vencida de la competencia (4GC) y es el conjunto con más juegos remontados (2).

Hora: 17:00

17:00 Canal: Claro Sports y Fox Sports 2

Cruz Azul vs Pachuca

Llegan parejos tras los últimos 6 cruces (3 victorias por lado). Cruz Azul ganó los últimos 4 duelos de local (2-1, 5-0, 4-1 y 2-0). En la actualidad, La Máquina Cementera lleva 8 triunfos seguidos en casa. Pachuca sumó 10 de los últimos 12 puntos en juego y no recibió goles en sus últimos dos compromisos de visitante. Ismael Sosa anotó los 2 tantos de Tuzos en esta condición.

Hora: 19:00

19:00 Canales: TUDN, ESPN 2 y Canal 5

Mazatlán FC vs Xolos

Tendrán el primer enfrentamiento en Primera División. Mazatlán lleva 5 jornadas sin ganar, con 3 derrotas y 2 empates. El equipo de Francisco Palencia igualó sus últimos 2 compromisos en casa (0-0 y 1-1). En tanto, Tijuana no cosechó unidades como visitante en el torneo. Además, sumó 1 punto de los últimos 24 posibles en esta condición y no gana desde el 31 de octubre de 2019 (1-0 a Chivas).

Hora: 21:00

21:00 Canal: Azteca 7

Santos vs Pumas

Santos domina el historial de local ante Pumas desde la creación de los torneos cortos, tras 27 PJ: 15PG-6PE-6PP. Julio Furch anotó 3 goles en los últimos 2 duelos en el “Nuevo Corona”. En este escenario, el dueño de casa lleva 21 jornadas sin perder (16PG-5PE). Pumas es el único invicto del Torneo Guardianes 2020 (4PG-4PE). Ambos equipos presentan los planteles más jóvenes del campeonato, con 24 años y 5 meses de edad promedio para sus futbolistas.