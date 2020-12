Los golpes que han recibido las Chivas, por ausencias a causa del Covid-19, lesiones, suspendidos, separados del equipo y demás, han hecho muy fuerte a la plantilla para encarar el cierre del torneo como quería: con buen futbol y una mentalidad a prueba de todo, señaló Uriel Antuna.

Esta noche, el Guadalajara recibe al León —en la ida de las semifinales— y el Brujo está convencido de que tienen con qué coronarse.

“Todos tenemos la misma idea de juego, los mismos pensamientos sobre que unidos sabemos que vamos a quedar campeones. Es prácticamente eso, todos jalamos para el mismo lado, sabemos lo que queremos y eso es lo más importante”, dijo.

Antuna mencionó que está pasando por un gran momento futbolístico, que los resultados están llegando en el momento justo y lo colectivo ayuda mucho al equipo en todos los aspectos.

“Desde que llegué, siempre he trabajado muchísimo; si bien, no se me dieron las cosas, pero siempre superándome, cada vez más enfocado, tratando de hacer las cosas bien”, aseguró.