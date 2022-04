Liga MX: Así se jugaría el repechaje del Clausura 2022 al momento

Solamente falta una jornada para que la fase regular del Clausura 2022 culmine. Muchos equipos aún están en la disputa por un lugar directo en la liguilla o el repechaje. Tras la fecha 16 de la Liga MX, algunos clubes tuvieron resultados positivos en sus aspiraciones por el título.



Tal es el caso de América o Chivas, que lograron el triunfo y escalaron posiciones, mientras que Cruz Azul dejó escapar la posibilidad de escalar al tercer puesto y Pumas corre el riesgo de quedarse sin repechaje tras su derrota ante el Guadalajara.

Los que sin duda tienen su puesto seguro en la ‘fiesta grande’ son Pachuca y Tigres, hasta el momento Atlas y Puebla ocupan los otros dos puestos directos, pero en la jornada 17 los estarán disputando. Así es como se estaría jugando el repechaje al momento.



ASÍ SE JUGARÍA EL REPECHAJE

- América (5°) vs Pumas (12°) - Estadio Azteca

- Cruz Azul (6°) vs León (11°) - Estadio Azteca

- Chivas (7°) vs Atlético de San Luis (10°) - Estadio Akron

- Monterrey (8°) vs Necaxa (9°) - Estadio BBVA



LOS CALIFICADOS A LA LIGUILLA DE FORMA DIRECTA

- Pachuca

- Tigres

- Puebla

- Atlas