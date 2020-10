Explota el entrenador del Necaxa contra el VAR

José Guadalupe Cruz no ocultó su alegría por ser claros dominadores en la victoria (2-0) ante los Xolos de Tijuana; sin embargo dejó un contundente mensaje para la Comisión de Arbitraje.

El estratega de Necaxa criticó un par de decisiones del silbante al no ir al VAR para verificar si estaba en lo correcto. Una fue 3l penalti en contra que pudo significar el empate parcial y otra, una mano que, asegura, el silbante Adonai Escobedo no quiso marcar.

"Hubiera sido injusto que nos hayan empatado, tengo mis dudas sobre el penalti y otro que no nos marcan a nosotros. Me parece que hay que cuidar el tema del VAR, es una excelente herramienta y en este caso no se acercó a ver las jugadas, ¿la responsabilidad está compartida o tiene que ser del VAR?

"Nosotros pretendemos colaborar para que hagan mejor su trabajo, no pensamos influir, es lo que siempre hacemos, parece que hubo decisiones que nos impactaron en lo negativo, reclamas sin ser grosero, sin ser altanero. El VAR debe tomar decisiones que sean certeras", expresó el timonel de Rayos sobre su constante diálogo con los árbitros.

Sobre el regreso de la afición a los estadios, el Profe Cruz se dijo feliz y asegura que influyó en el desempeño del equipo.

"Me pareció una extraordinaria noticia, no es lo mismo jugar sin afición, parece desabrido, el ambiente es el que lo hace vibrar. Fue importante su apoyo, nos contagiaron. Ha sido recíproco, esto le viene muy bien al Necaxa. Ojalá hayamos cumplido con el protocolo. Me parece extraordinario y la responsabilidad es de cada quien, espero que haya conciencia y madurez", sentenció.