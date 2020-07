Juan Reynoso: Estamos con temor de contagiarnos de Covid-19

Juan Reynoso tiene dos reflexiones sobre el estreno de su Puebla en el Guardianes 2020, en el que derrotó 4-1 al Mazatlán.

Por una parte, el entrenador del Puebla cree que la holgura en el marcador fue un accidente del futbol que benefició para sus pupilos. Por otro, hay preocupación por la delicada situación sanitaria.

"Hoy estamos con temor (de contagiarnos de Covid-19). No sabemos si con este viaje a Mazatlán o en el regreso (a Puebla), en el avión o en el hotel, alguien se vaya a contagiar", dice Reynoso, a pregunta de EL UNIVERSAL Deportes.

"Es el riesgo que tenemos que correr para reactivar la Liga".

La Franja, al igual que casi la totalidad de los equipos de la Liga MX, han presentado casos positivos por Covid-19. El 15 de junio pasado presentaron tres casos, de un total de 55 pruebas realizadas.

Uno de ellos era futbolista, aunque no se reveló el nombre de éste. El segundo era un miembro del cuerpo técnico del mismo Reynoso y otro parte del staff del equipo.

El peruano destaca el protocolo de salud que tiene la Liga MX, pero antepone lo meticuloso que ha sido el club poblano para evitar que otros integrantes se hayan contagiado.

Y también, apela a la fe como vacuna para el virus. "Dios quiera que nos proteja la Virgen y el Señor, para no tener más contagiados", agregó el exzaguero.

"Puebla mereció ganar": Palencia

El debut amargo de Juan Francisco Palencia al frente del Mazatlán tuvo autocrítica en la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador de los sinaloenses reconoció la superioridad del equipo que entrena Juan Reynoso.

"No hay pretextos sobre jugadores o del plantel (que tenemos). Puebla mereció ganar. No supimos manejar sus contragolpes y en eso debemos de trabajar. Ofensivamente no pudimos concretar nuestras ocasiones", dijo Palencia.