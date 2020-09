Juan Francisco Palencia: Falta la muñequita del pastel

El técnico de Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, le dio mucha importancia a que su equipo por segundo juego consecutivo sumó, por lo menos un punto, pero lamentó que debido a la seguidilla de partidos en tan corto tiempo, no se vea mucha más intensidad.

Eso sí, está optimista, dice que su cuadro domina, tanto que sólo le falta la muñequita en el pastel, para comenzar a ganar.

“Sumar siempre es importante -dijo acerca del empate a un gol frente al Atlas-, sumar fuera de casa es importante siempre. En la temporada no habíamos sumado en dos juegos seguidos, eso hay que mantenerlo, esta convicción de sumar. Se nos están dando las cosas y esa es prioridad. El juego de hoy para Atlas y Mazatlán fue muy disputado y los pocos días de descanso pesaron, pero los jugadores hicieron gran esfuerzo. Nos vamos tranquilos porque seguimos sumando”.

Todas las circunstancias que han rodeado el torneo, han hecho complicado que haya un cuadro constante en el equipo: “No repito cuadro, porque no he dispuesto del plantel completo en toda la temporada: lesionados, sancionados, algunos que están resentido por la pandemia, pero no tengo un cuadro principal, tengo un equipo que deja la piel en la cancha… Es difícil repetir una alineación, más en estos tiempos de pandemia”.

Le falta gol a los mazatlecos, pero no culpa a sus atacantes de eso: “Mis tres delanteros marcan goles, los tres llevan por lo menos uno, ese es un punto de partida para decidir quien juega o no, depende del rival, o quién está mejor. Me pone contento de que estén en ese nivel. No es que fallen goles los delanteros nada más, los fallan los interiores, contenciones, hasta defensas. Cuando defendemos no es sólo la defensa, cuando atacamos no es sólo los delanteros. Sí, tenemos mucha llegada, ya construimos, sólo falta la muñequita del pastel, que es que vaya para adentro”.