La Liga MX pospuso este día el inicia el Guard1anes 2020 debido a un indefinido número de casos de Covid-19 en el FC Juárez, situación por lo que el duelo inaugural entre Atlético de San Luis y los Bravos cambió de fecha.

En videoconferencia de prensa, Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas, habló sobre esta problemática, no sin antes mencionar que no se había enterado del tema.

“En lo personal, somos una industria, pero tenemos los cuidados que muchos no tienen y con la consciencia que trabajamos desde el primer día. Sinceramente no tengo miedo porque sé que estamos respaldados por un protocolo científico. La situación del virus a nivel global es de alarmarse día a día, pero yo no tengo miedo y creo que estamos en una posición que muy pocos trabajadores están”, declaró el argentino.

El delantero de 25 años no quiso responder si la Liga MX se apresuró con las fechas del Guard1anes 2020, pero reiteró su confianza por los protocolos sanitarios.

“No soy quién para contestar si la liga se apresuró o no. No tengo un doctorado en el tema del virus o manejo de la sociedad. Somos una industria y tenemos muchos protocolos de sanidad y así bajar el índice de contagio lo menor posible”, aseveró.

¿Miedo en Pumas? Dinenno asegura desconocer el sentir de sus compañeros por la pandemia de Coronavirus, rumbo a su debut ante Querétaro el próximo domingo en el Olímpico Universitario.

“No le pregunto a cada uno de mis compañeros para ver si tienen miedo de la enfermedad. Alarmados estamos todos por lo que uno ve, pero creo que sí estamos seguros de lo que hacemos como protocolos sanitarios y creemos en ellos y nos da tranquilidad a la hora de estar acá adentro”, sentenció.