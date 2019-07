José Luis Higuera festeja el triunfo de Chivas y la afición le responde

El exdirectivo de Chivas, José Luis Higuera, festejó el primer triunfo del Guadalajara en el Apertura 2019 y la afición del Rebaño respondió.

A través de su cuenta de Twitter, Higuera mencionó que fue un gran fin de semana redondeado por la victoria del cuadro de Tomás Boy; sin embargo, algunos aficionados tundieron al ex directivo rojiblanco.

"Gran fin de semana!! Con un gran amigo compartiendo el fin de semana y ganaron las @Chivascontra todo pronostico!! Que hay para los ardidos???? Sera buen domingo para

@FAhorro @fsimilares @FarmaciasGdl @FarmaBenavides y todas las farmacias de mexico!!!", escribió en Twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar y comentarios como "Tío ya no es necesario que siga fingiendo. Ahora sí puede gritar a los cuatro vientos su amor por el más ganador, más popular y más grande", no faltaban por parte de aficionados.

Gran fin de semana!! Con un gran amigo compartiendo el fin de semana y ganaron las @Chivas contra todo pronostico!! Que hay para los ardidos???? Sera buen domingo para @FAhorro @fsimilares @FarmaciasGdl @FarmaBenavides y todas las farmacias de mexico!!! — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) July 29, 2019



Por otro lado Higuera, también felicitó a Tomás Boy por el triunfo sobre el conjunto de Ricardo Ferretti.

Hablando de futbo, Ayer un equipo jugando a no perder!! Y hoy otro jugando para ganar!! Venga!! Felicidades Tomas boy mis respetos y mi reconocimiento y respeto a todo el plantel!!! Con y personalidad a pesar de adversidad y animadversión !! Somos @Chivas a muerte — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) July 29, 2019