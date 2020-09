Jonathan dos Santos no presiona por un llamado a Selección

Jonathan dos Santos anticipó un posible llamado de Gerardo Martino para el viaje de la Selección Mexicana a Holanda, programado para el próximo mes.

El mediocampista del Galaxy viene de una lesión que lo llevó al quirófano y ha evolucionado de manera positiva.

“Apenas estoy de regreso, todavía poco a poco. No he pensado mucho en la Selección, no me quiero presionar. He tenido contactos con el cuerpo técnico para comunicar cómo voy, por ahora estoy concentrado en mí mismo”, explicó Jona.

“Ojalá que el Tata Martino me considere”, añadió sobre la convocatoria en octubre, cuando el Tricolor viaje a Europa para medirse con Holanda.

La edad también es un factor, consideró Dos Santos, por lo que debe cuidarse todavía un poco más, para no intensificar las molestias físicas.

“No es lo mismo recuperarse a los 30 años, que a los 20”.