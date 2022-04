Joaquín Velázquez, exauxiliar de Cruz Azul, fue liberado del penal del Altiplano

Joaquín Velázquez , exauxiliar técnico de Juan Reynoso en Cruz Azul, fue liberado del penal del Altiplano luego de que no se le encontraron pruebas suficientes para acusarlo de delincuencia organizada.

Tras cinco días en el penal, el también exfutbolista fue dejado en libertad tras una audiencia que se efectuó este lunes, en el cual estuvo presente y se estimó que no se le encontraron las pruebas suficientes para ser culpable.



Se le acusaba de formar parte de una organización criminal que lavó más de seis mil millones de pesos, pero el juez federal que se presentó a la audiencia no encontró pruebas suficientes para que permaneciera en detención.

A Velázquez se le detuvo el martes pasado cuando circulaba por el Anillo Periférico previo al partido de la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el que Cruz Azul quedó eliminado.

EXDIRECTIVOS Y JUGADORES DEL FUTBOL MEXICANO MUESTRAN SU APOYO A JOAQUÍN VELÁZQUEZ

Luego de la detención de Joaquín Velázquez por un proceso judicial que comenzó en 2018, varios personajes del fútbol mexicano le manifestaron su apoyo ante la difícil situación, por medio de redes sociales.

Emilio Maurer, Alberto García Aspe, Fabián Peña y Octavio Becerril, son algunos de los personajes, quienes bajo la etiqueta #elmorochoesinocente aprovecharon para enviarle extensos mensajes para respaldarlo en la situación que está atravesando.

Comenzando por Emilio Maurer quien escribió: “Envío mi solidaridad a un amigo al que conozco por su calidad moral y humana. Joaquín Velázquez Elvira (Morocho) confío en que el día de hoy te asista la razón para aclarar todo lo sucedido. Tus amigos esperamos que pronto pase este mal momento. Te envío un abrazo”.



Por su parte Alberto García Aspe, ex jugador de la Franja publicó un tweet también en apoyo su ex compañero con quien compartió vestidor en el Club Puebla por tres años. "Fuimos compañeros en el Puebla por tres años y siempre fuiste un gran compañero y persona. Estoy seguro que saldrás bien de todo esto Joaquin", escribió el ex comentarista.



Uno de los mensajes que más destacó fue el de Fabián Peña, quien le expresó todo su cariño. “Compadre estoy seguro que pronto tendrá que triunfar la VERDAD, meto las manos al fuego por ti morocho te mando un abrazo amigo y pronto nos vemos no tengas dudas #elmorochoesinocente”, escribió el ex futbolista.