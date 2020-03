Javier Aguirre recupera el autoestima del Leganés

Javier Aguirre, director técnico del Leganés, admitió que su equipo recuperó la autoestima, luego de vencer 2-1 a Villarreal.

Si bien la victoria de esta fecha 27 de La Liga de España tuvo varios significados, el “Vasco” Aguirre resaltó que lo más importante para su escuadra es seguir en la lucha por no descender de la máxima categoría del balompié español.

“Significa que rompemos una racha de no ganar en varios partidos, significa que no le perdemos la estela a la liga, significa romper la estadística del único equipo de la liga que no ganaba fuera, significa recuperar la autoestima”, aseveró.

En conferencia de prensa, Aguirre entiende que el ánimo se perjudica entre empates y derrotas, por lo que era fundamental ganar y hoy en el estadio de la Cerámica los "pepineros" se impusieron, por lo que mañana podrían destacar en los periódicos.

El estratega mexicano entiende que se puede ganar, perder o empatar, pero en el descanso habló con sus jugadores para despabilarlos, despertarlos, luego que el "Submarino Amarillo" se adelantó de forma tempranera. “Tienes que sacar el orgullo, hasta que no acabe esto estamos todos en la liga, jueguen como si nos estuviéramos jugando la liga, no como en esa primera parte que no parecía que estábamos con medio pie en el ataúd (Segunda División)”.

Enfatizó que apela “al orgullo del jugador, de la persona” para reactivarlos y, por fortuna, Leganés regresó al triunfo y aunque sigue penúltimo de la tabla, está a tres puntos de la salvación.

Los dirigidos por Aguirre tienen 23 unidades en el puesto 19, por encima del Espanyol (20) y por debajo de Mallorca (25), por ahora estos tres clubes están condenados al descenso. Celta de Vigo, con 26 puntos, marca la salvación.