Jaime Lozano advierte a Diego Lainez: o juega o cuello

Jaime Lozano es claro, jugador con el que no pueda trabajar no lo llamará.

Así sea apellido Lainez, Alvarado, Antuna o Macías.

El Jimmy tomó el empate a Japón como una buena experiencia, como un buen ensayo con un grupo de jugadores base, aunque sabe que deberá echar mano de los internacionales de cara al Preolímpico del año.

"Me voy contento, no satisfecho, creo que debimos haber anotado, esa oportunidad de Paolo (Yrizar) pudo cambiar el juego, pero bueno, era la primera vez que se juega con este equipo, mezclamos a los de Panamericanos con los Sub 20 y le hicimos juegos a este rival, que acuérdenseme de mí, tendrá podio en los Juegos Olímpicos".

Sobre la no convocatoria de Diego Lainez, dijo que por ahora es momento que el chico, "pelee por jugar allá en España, que busque ser regular, trataremos de que venga en una de las próximas concentraciones, lo quiero ver trabajar con él, porque quien no venga a trabajar con nosotros, difícilmente estará en la concentración final (rumbo al Preolímpico)".

