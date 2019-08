Ismael Govea va por un lugar en Atlas y Selección

Ismael Govea regresó a la madriguera rojinegra luego vivir su primera experiencia con la Selección Mexicana Mayor, en el microciclo realizado por Gerardo Martino a inicios de esta semana. El defensa dice estar muy feliz y motivado para hacerse de un lugar en el cuadro titular de los zorros y convertirse en un jugador recurrente con el “Tata”.

“Muy contento por el llamado, la verdad que aproveche al máximo estos días con Gerardo Martino, aprendí mucho de él, es un excelente entrenador. Ir a la Selección Mexicana es algo positivo para mí, me quiero ganar un puesto tanto en un lugar como en otro”.

Govea se mantiene centrado, sabe que la competencia es dura, pero él conoce muy bien sus fortalezas y habilidades como jugador. De parte de Leandro Cufré, el lateral no recibe más que un voto de confianza y apoyo total.



“Cufré me ha comentado que no pierda la calma, que esté tranquilo y que aproveche estas oportunidades que se me presentan con la selección y eso a mí me motiva y me llena de confianza”.

Su puesto en Atlas no está seguro y el jugador tiene que dar lo mejor de sí para hacerse de un lugar. Durante el Apertura 2019, aún no disputa un solo minuto con los rojinegros, sin embargo, en el torneo pasado disputó 605 minutos en 11 encuentros.

“No he estado trabajando tanto con el equipo. Ahora tengo que enfocarme en ganar un puesto en el once. Hay mucha competencia y eso es bueno para nosotros, porque así crece más el nivel de cada uno”.

Govea espera ser convocado con la selección en el Preolímpico que se disputará en Guadalajara el año próximo, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Martino nos comentó que el llamado fue para preparar el Preolímpico del siguiente año y para los Juegos Olímpicos. Eso nos motiva porque así podemos trabajar y ganarnos un puesto en esa selección o en la siguiente convocatoria”.



El defensa cumplió su primera experiencia con el tricolor mayor junto a otros tres jóvenes canteranos de Atlas; José Hernández, Jairo Torres, Ulises Cardona.

Para el duelo contra Pachuca en la fecha seis del Apertura 2019, Leandro Cufré tiene disponibles a todos sus jugadores, incluidos los que había estado fuera por lesión; Ricardo Álvarez, Manuel Balda y Jesús Angulo.

