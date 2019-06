Fidel Kuri no me ha hecho nada: Enrique Meza

¿Qué necesidad, profesor Meza? "Porque quiero seguir vigente".

¿Pero, Veracruz es un reto muy complicado? "Por eso mismo lo agarré, por difícil. Así ha sido toda mi carrera".

Pero... ¿confía en Fidel Kuri? "Porqué no... A mí todavía no me hace nada".

Enrique Meza vuelve a la palestra, dirigirá a otro club en el futbol mexicano, un club lleno de dudas y deudas, "pero les he dicho a los jugadores que se concentren más en lo futbolístico que en lo otro, porque el futbol se acaba y ya no vuelve. Además, que yo sepa siempre les pagan, tarde pero les pagan".

Asimismo espera contar con algunos refuerzos del mercado internacional, del nacional no ha sondeado aún, "y nadie se me ha negado, y si lo hacen les daré libertad".