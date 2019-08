Exime de culpa Villalpando a Boy, de malos resultados

Si los triunfos que habían pronosticado no han llegado a Chivas, no es por culpa del entrenador, sino de la plantilla que ha dejado de hacer algunas cosas, ha cometido errores muy puntuales, regalado grandes lapsos de partidos y Dieter Villalpando se hace responsable de eso, al igual que sus compañeros.

“No creo que se esté jugando la permanencia el entrenador, no sé si estamos cómodos pero sí contentos. El equipo está entusiasmado y los resultados no se han dado, pero no por el entrenador. Los jugadores debemos responder y somos quienes debemos dar buenas actuaciones, nosotros somos los que decidimos en la cancha”.

Villalpando precisó que trabajan muy bien en los conceptos futbolísticos que el técnico les transmite, ya es obligación del jugador llevarlos a los partidos oficiales y también, destacó que se vive un gran ambiente.

“Es sencillo, ganando, jugando bien al futbol que es lo que estamos buscando. Lo hemos encontrado por lapsos de algunos partidos, pero no es suficiente. Creo que estamos desconcentrados o no sé qué pasa, en los primeros 45 minutos que es donde más nos ha costado. En el segundo tiempo es cuando queremos reaccionar, lo estamos trabajando para que no pase desde el primero minuto, concentración desde el primero minuto”.

El volante estará recibiendo la confianza del técnico Tomás Boy, para que salga como estelar este fin de semana ante la Máquina, en el Estadio Azteca.