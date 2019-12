Estaba cagado: Javier ‘El Vasco’ Aguirre

Después de su primer triunfo como técnico con el Leganés, 3-2 ante el Celta de Vigo, el técnico Javier Aguirre dijo los últimos minutos los vivió: cagado…

"Estaba cagado... Cagado,viendo como se acercaban. Se me vino a la cabeza como un día el Athletic de Bilbao me levantó en San Mamés un 0-3, en el 70, 75... Puta madre... Y me estaba acordando que Osasuna con. Diez me metió cuatro goles en Cornellá. Y me estaba acordando de eso... Estaba cagado".

El equipo del 'Vasco' Aguirre se puso en ventaja 3-0, pero el Celta con un tanto del mexicano Néstor Araujo,se acercó a un solo gol, aunque al final salió con un triunfo.

Estos tres puntos pusieron al cuadro de Aguirre por fin fuera del último lugar de la clasificación de España, aunque todavía está en puestos de descenso.

