Esta es mi casa, y no quiero irme: Messi habla sobre el Barcelona

El diario Sports de Barcelona, adelantó su portada en la que aparece Lionel Messi quien les concedió una entrevista.

En el adelanto, el astro argentino habla de diversos tópicos, que van desde su deseo por quedarse en el Barcelona mucho tiempo: "Esta es mi casa, y no quiero irme, pero quiero ganar", se cabecea.



Además relata que Neymar estuvo a punto de regresar al Barca, "No sé si el Barcelona hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil".



Finalmente aseguró que él no manda en el equipo catalán.

