La familia de Rogelio Luna, una de las personas que falleció en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Oaxaca, denunció negligencia en el manejo de su cuerpo, el cual fue entregado en avanzado estado de descomposición.
A través de un video difundido en sus redes sociales, se observa que el hijo de Rogelio Luna encaró y reclamó al encargado de la funeraria Funerales Ernult y al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Horas antes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con familiares de las víctimas que fallecieron el descarrilamiento del tren, en la entrega de los primeros cuerpos y dónde se comprometió a acompañarlos durante este proceso.
Rogelio Luna era originario de Caborca, Sonora, según informaron sus familiares; y hasta ayer, lograron llegar a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, para recoger su cuerpo; pero al llegar, se encontraron que estaba en muy malas condiciones porque colocaron su cuerpo en un refrigerador apagado.
"Esta persona ahorita nos trajo a ver el cuerpo a mi papá. Debido a que nosotros llegamos de fuera y nos dice que este congelador estaba prendido. Aquí está el cuerpo de mi papá. Por obvias razones no lo puedo mostrar. El congelador está apagado. Mi papá tiene desde el 29... Y está casi para reventar. Esta persona que dice que es el Ministerio Público, que es el responsable de todo esto, porque yo lo hago responsable junto con él (el de la funeraria). ¿Me da su nombre, por favor? ¿Usted cómo? Regulo, Arsenio. Ajá, otro que no sirve para nada", se escucha en la videograbación.
La respuesta de los responsables, expresó el hijo en el video, es que les entregaron tarde el cuerpo de Rogelio Luna. Sin embargo, advirtió que iban a tomar acciones hasta las últimas consecuencias por el trato que dieron al cuerpo de su padre.
"Entonces, nosotros no vamos a ir hasta las últimas consecuencias, veníamos a ver un cuerpo entero. Y el señor vino y nos hizo tontos acá afuera, dijo que no tenía guantes para abrir la bolsa, se hizo pendejo ahí adentro, fue y conectó el aparato y nos dijo que estaba conectado. Ahorita vamos nosotros y el pinche aparato está más caliente que la chingada".
