En León se quejan: nos mandan golpear y el árbitro no hace nada

En el León, más allá de pensar en el duelo en contra de su hermano mayor Pachuca en la jornada 3, tienen una queja.

Para los Esmeralda, los rivales les pegan demasiado y es por encargo, y eso ya los tiene molestos.

El chileno Jean Meneses, dijo sobre este tema, "creo que los rivales salen con instrucciones de pegar, de cortarnos las jugadas y el árbitro se presta a esto. Eso nos complica, no nos deja hacer nuestro partido", dijo en rueda de prensa.

Sin falsa modestia señaló, "el León es el equipo que mejor juega (en la Liga MX), eso está claro desde hace tiempo, y sólo nos pueden frenar así".

Las quejas vienen del juego que se perdió el fin de semana anterior 3-2 a te Santos, "esperemos que se tomen medidas contra el árbitro (Fernando Guerrero) porque nos perjudicó, esto no puede seguir ocurriendo. El VAR está para ayudar, corregir y ahora no fue así. No pueden seguir ocurriendo este tipo de cosas".

León recibirá a los Tuzos este sábado por la noche y todo lo que se diga sobre el duelo fraterno, le importa poco a Meneses, "no importa que el dueño (Grupo Pachuca) sea el mismo,vamos a salir a ganar son tres puntos que nos interesan mucho".