El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, afirmó en entrevista exclusiva que se trabaja para que el Atlas tenga un lugar privilegiado en la Liga MX.

“Nuestro mensaje -más que prometer- es comprometernos, porque -además- vemos la responsabilidad y oportunidad. El Atlas, cuando esté estabilizado, debe ser una de las cinco potencias del futbol mexicano", sentenció.

El otro equipo perteneciente a Grupo Orlegi, el Santos Laguna, es primer lugar de la tabla en el Apertura 2019 y su estadio, el Corona en el Territorio Santos Modelo, cumplirá una década el lunes.

“Lo que más marcado me deja y que, al final del día es cuando te das cuenta de la importancia de una obra de esa naturaleza y del poder del futbol y del deporte en general, es que hablábamos que no podíamos construir una casa para cada lagunero, pero sí un hogar para todos”, recordó.

Destacando que el Santos hoy es líder del torneo, Alejandro le ve grandes oportunidades de levantar la Copa.

"Lo que no se sueña, no se logra. Santos tiene una gran posibilidad de continuar trabajando en el día a día, esta es la parte más difícil", dijo. "En la necesidad y el fracaso, el sentimiento solidario nos une y es más fácil manejar el fracaso que el éxito y aunque no se ha ganado nada, estás cerca de algo llamado un torneo exitoso".

Irarragorri lamentó lo sucedido en el partido donde el Santos enfrentó al America, en el que Miguel Herrera y Guillermo Almada fueron expulsados.

"De Herrera no tengo nada que decir, no estoy dentro del América", subrayó. "Almada es un hombre de gran pasión que vive su vida con pasión; creo que ha entendido y ha madurado en términos de comportamiento y no debe ceder en lo que busca transmitir".