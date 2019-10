Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en 2014 y después capitán de la Mannschaft, anunció este martes su retirada del futbol en activo, a través de un mensaje en las redes sociales.

"Con algo de nostalgia anuncio el final de mi carrera como jugador en activo, pero me alegro de las labores apasionantes que me esperan pronto. Seguiré fiel al futbol", tuiteó el jugador de 35 años, que acabó su carrera en la MLS norteamericana, jugando para los Chicago Fire.

"Ha sido sin duda uno de los jugadores más grandes que ha tenido nunca Alemania", declaró este martes el seleccionador germano Joachim Löw, en la víspera del amistoso que enfrentará el miércoles en Dortmund a la Mannschaft contra Alemania.



"Fue un gran jugador, con una fuerte personalidad", añadió el técnico, recordando que "todos tenemos aún en la memoria la imagen de la final del Mundial-2014", cuando continuó jugando contra Argentina pese a tener la cara ensangrentada tras haber recibido un golpe en un pómulo.

Apodado 'Schweini', este antiguo delantero reconvertido a centrocampista y que acabó su carrera como central en Estados Unidos, fue internacional en 121 ocasiones, en las que anotó 24 goles.

Entre sus títulos con la selección destaca el campeonato del mundo de 2014 y dos veces tercero (2006 y 2010), además de ser subcampeón de Europa en 2008.

Tras el título mundial en Brasil heredó el brazalete de capitán, que conservó hasta su retirada de la selección en 2016.



The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019