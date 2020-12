El 'Chavo del 8' llega al FIFA 21; leyendas presumen su uniforme

Uno de los personajes más queridos de la cultura popular de México y Latinoamérica llegará al videojuego más famosos de futbol, FIFA 21. Se trata de Roberto Gómez Bolaños.

EA Sports, en conmemoración a los 50 años de 'El Chavo del 8', creó un uniforme especial inspirado en el personaje del comediante mexicano. El Kit estará disponible del 10-13 de diciembre.

Raúl Jiménez, 'El Matador' Hernández, Miguel Layún, Alan Mozo, Sebastián Córdova, así como figuras internacionales como Pelé y Ronaldo 'El Fenómeno', aparecen como parte del equipo 'Chespirito'.

Así que no lo dudes y adquiere el nuevo uniforme. En otra edición del videojuego, se conmemoró también al personaje Chapulín Colorado.

Jugadores como Ronaldo Nazario y Kaká ya presumieron su uniforme del “Chaves, como es conocido en Brasil el personaje del Chavo del Ocho.



Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves!! O que acontece quando você mistura o que há de melhor na nova geração, com o que havia de melhor na antiga? Com certeza, é o pacote de uniforme do Chaves no FIFA 21.

@EASPORTSFIFA @EAFIFABR @ChavodelOcho_Of #ad pic.twitter.com/uAHw3MTJvp

— Kaka (@KAKA) December 10, 2020