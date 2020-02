El árbitro echó a perder el partido: "Chicote" Calderón

Cristian Calderón se fue muy molesto tras el empate obtenido ante el San Luis 2-2, ya que dijo, el árbitro central Fernando Guerrero, echó a perder las acciones y por muchos lapsos del encuentro fue muy localista, lo cual contribuyó a que los ahogaran en su propio campo.

"Fue un partido sumamente complicado, sabíamos que San Luis era un equipo muy complicado. Se hizo el trabajo pero no se dio el resultado, no nos alcanzó y nos vamos con un sabor de boca muy malo, gracias al arbitraje que nos tocó el día de hoy. Creo que echó a perder el partido".

San Luis hizo su trabajo, aprovechó el desconcierto de Chivas, pero también tuvo que ver Guerrero, porque desde la óptica del "Chicote" fue muy localista en todo el segundo tiempo.

"No fue irregular para nada, todo el segundo tiempo nos la pasamos metidos en nuestro arco, gracias al arbitraje que hizo el señor el día de hoy. Nos vamos con un empate que no nos deja contentos, al contrario, nos vamos molestos y no queda otra que seguir trabajando".

¿Consideras que compensó en el penal de San Luis?

“Yo creo que sí, el mismo árbitro nos los dijo, que ya nos había marcado dos y no queda más que darle vuelta a la página, para seguir trabajando”.

Mier se enfermó

Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, precisó que Hiram Mier no salió por lesión muscular o de otro tipo, sino por una infección estomacal que le provocó pasar una mala noche. No resistió jugar.