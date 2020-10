Dodgers vencen a los Braves y fuerzan al Juego 7 en la Liga Nacional

Los Dodgers rescataron una nueva eliminación y se impusieron 3-1 a los Braves para forzar un Juego 7 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El poder ofensivo de Los Ángeles volvió a relucir en el instante ‘bravo’ y, hoy, la serie está 3-3, con el momento anímico en su favor.

Max Fried, abridor de Atlanta y, a la postre, perdedor del encuentro, no fue capaz de contener la inercia de unos californianos inspirados y guiados, una vez más, por Corey Seager.

El campo corto de 26 años salió a la parte baja de la primera entrada decidido a hacer historia en el Globe Life Field y conectó de jonrón por quinta ocasión en la serie.

Fried cedió ante la presión y Justin Turner completó el back-to-back que anunciaba, pero no sentenciaba. Fue Cody Bellinger quien pegó un sencillo con línea al jardín derecho para que Max Muncy anotara la tercera carrera.

Sapientes de que una potencial Serie Mundial había dejado de ser una utopía, los comandados por Dave Roberts apagaron la pólvora, pero la novena de Georgia no reaccionó.



It's the only fitting ending for these two teams, Game 7. pic.twitter.com/lpeGDt28SC

— MLB (@MLB) October 18, 2020