¿De qué jugaba Mourinho? La pregunta de Jürgen Klopp a la prensa

Jürgen Klopp no sabía en qué posición jugaba José Mourinho cuando este era futbolista.

En la conferencia de prensa previo al duelo entre Liverpool y Tottenham, el técnico de los Reds hizo que los periodistas buscarán en Google la biografía de Mourinho, estratega de los Spurs.

"Creo que era portero", dijo Klopp, hasta que alguien le mencionó, "mediocampista"... "Mmm. Lo siento José", finalizó el alemán.



Jurgen Klopp made journalists Google which position Jose Mourinho played because nobody knew pic.twitter.com/hyEshswBNg

— B/R Football (@brfootball) January 10, 2020