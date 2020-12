En Cruz Azul se espera que este día se presenten en La Noria jugadores que estuvieron hace tiempo en las instalaciones y que pasaron sin pena ni gloria: Walter Montoya, Pol Fernández y Brayan Angulo; la realidad es que Montoya y Angulo, tienen la esperanza de quedarse en el club, de lo perdido lo recuperado; pero Fernández espera que sólo esté de paso y sea negociado otra vez al futbol argentino y si se puede, a Europa.

Lee también: El ridículo directivo de América y Cruz Azul

La realidad es que ante la incertidumbre que reina en el equipo, donde no se sabe qué técnico llegará, lo mejor será sumar y no restar, más vale que sobre y no que falte.

El poco tiempo que queda para el inicio del torneo, hace que se tomen medidas desesperadas, se viene un torneo difícil para los cementeros.